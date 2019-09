Ali di pollo impanate con burro e al bacon

Impanate con burro, senape e grana padano

Al bacon con insalata di arance

Per 4 personeFacilissimaPreparazione: 20 minutiCottura: 30 minutiCalorie: 570Fate ammorbidire a temperatura ambiente 100 g di burro e lavoratelo con 2 cucchiaiate di senape dolce. Lavate 1 kg di ali di pollo, asciugatele e spalmatele con la crema di burro e senape. Private della crosta 5 fette di pancarré e frullatele con 100 g di grana padano spezzettato, sale e abbondante pepe. Impanate uniformemente le ali di pollo con il composto di briciole, scuotetele leggermente per eliminare l’eccedenza e disponetele in una teglia foderata con carta da forno. Cuocetele in forno caldo a 220° per 20 minuti, poi giratele e proseguite la cottura per 10 minuti circa, finché saranno ben dorate e croccanti. Servite caldo.Per 4 personeFacilissimaPreparazione: 30 min.Cottura: 20 minutiCalorie: 360Lavate 2 arance non trattate, asciugatele, tagliatele a tocchetti in una ciotola in modo da raccoglierne il succo. Emulsionate quest’ultimo con una generosa spruzzata di aceto di vino rosso, un po’ di timo fresco, una presa di sale e una macinata di pepe. Condite le arance con la vinaigrette. Lavate 1 kg di ali di pollo e asciugatele. Disponete su ognuna 1 rametto di rosmarino e poi fasciatele con una fettina di bacon. Ungetele con un filo di olio e trasferitele in un tegame antiaderente che le contenga senza che si sovrappongano. Cuocetele a fuoco vivace per 10 minuti girandole spesso, quindi unite le arance condite e proseguite la cottura per 10 minuti finché le ali saranno ben arrostite.