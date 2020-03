La pastella

La pastella si usa soprattutto per crostacei, verdure e frutta punto si prepara mescolando in un contenitore due uova, 120 g di farina, un po' di sale e l'acqua per ottenere un composto né troppo denso né troppo liquido e va lasciato riposare per un'ora prima di essere utilizzato. I cibi devono essere immersi nel composto prima di essere fritti nell'olio.Esistono vari tipi di pastella a seconda degli ingredienti che vengono usati per la sua preparazione eccone alcuni esempi:- Alla francese: invece dell'uovo vengono aggiunti due cucchiai di burro fuso e lasciato raffreddare.- All'olio: si prepara con 120 grammi di farina, un cucchiaio e mezzo di olio, 1,5 decilitri d'acqua tiepida e mezzo cucchiaio di grappa.- Al vino bianco 2 punti si prepara con 150 grammi di farina, due torri, due cucchiai d'olio d'oliva extravergine , 2 decilitri di vino bianco, il sale e due albumi da aggiungere montati a neve alla pastella dopo il tuo riposo di circa un'ora.- Dolce: 150 g di farina , 2,2 cucchiai di burro fuso, Un cucchiaio di zucchero a velo e mezza bustina di lievito per dolci sciolta in 2 cucchiai di latte, 1,8 decilitri di latte e due albumi montati a neve Da unire dopo l'ora di riposo, La pastella dolce può essere aromatizzata con cannella o vanillina in polvere