Focaccia alla marinara

500 g di farina

25 g di lievito di birra

50 g olio d’oliva extravergine

sale

3 filetti di acciughe sott’olio

2 spicchi d’aglio

un pizzico di origano

3 cucchiai di olio d’oliva

olio d’oliva extravergine

sale e pepe

bassaun’ora + il tempo di riposoPer preparare la pastaPer il condimentoIn un contenitore aggiungere la farina, aggiungere il lievito di birra sbriciolato sciolto in 100 g di acqua tiepida, aggiungere poco alla volta l’olio e il sale e altri 100 g do acqua.Lavorare la pasta e sbattere ripetutamente l’impasto su una spianatoia fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Formare un panetto, coprirlo con un telo e lasciarlo lievitare per circa un’oraTagliare a pezzetti le acciughe sott’olio, sbucciare l’aglio, lavarlo e asciugarlo, tagliarlo a fettineStendere la pasta con l’aiuto del mattarello allargandola dal centro verso l’esterno. Posare l’impasto su una teglia spennellata d’olio extravergine d’oliva. Sull’ impasto disporre le acciughe tagliate a pezzettini e le fettine di aglio, il sale e il pepe. Aggiungere l’olio extravergine d’oliva rimasto e infornare a 220°C per circa trenta minuti.Va servita calda