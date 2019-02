Panini al latte, Minisandwich monster

Panini al latte

Preparazione

Ingredienti (per circa 15 panini)300 g di farina 00; 200 g di farina manitoba; 40 g di burro morbido, 280 g di latte (più altro per spennellare); 15 g di lievito di birra fresco; 40 g di zucchero; 8 g di sale1. Mescolate il latte tiepido con il lievito e lo zucchero fino a farli sciogliere completamente. Fate la classica fontana con le farine, versate al centro il latte e iniziate a mescolare con una forchetta. Aggiungete il sale e impastate per 10 minuti, quindi unite il burro morbido e proseguite a lavorare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Trasferite l’impasto in una ciotola, copritelo e lasciatelo lievitare fino al raddoppio del volume. 2. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendete l’impasto e schiacciatelo; ricavate dei pezzi di circa 50 g l’uno e formate i panini. Trasferiteli man mano in una teglia, foderata con carta forno, spennellateli con il latte e fateli lievitare per circa 40 minuti. Spennellateli nuovamente con il latte e infornate a 180 °C per circa 20 minuti. Sfornate e lasciateli raffreddare.





Minisandwich monster

Ingredienti

Preparazione

15 panini al latte ,200 g di formaggio a pasta filata a fette, 300 g di prosciutto cotto affettato non troppo sottile, 1 carota ,qualche foglia di lattuga ,maionese ,olive verdi farcite1. Con un coltello bene affilato ritagliate le fette di formaggio cercando di ricreare dei denti aguzzi. Fate altrettanto con le fette di prosciutto formando delle lingue. Tagliate le olive a rondelle; spuntate la carota, pelatela e ricavate dei piccoli triangoli. 2. Tagliate i panini al latte a metà e spalmate la base con la maionese. Coprite con qualche foglia di lattuga e il prosciutto cotto. Adagiate la lingua di prosciutto, facendola penzolare all’esterno, e sistemate sopra i denti di formaggio. Chiudete i panini e mettete le olive, a formare gli occhi. Fate dei taglietti sulla cupoletta dei panini e incastratevi i triangolini di carota. Portate in tavola e servite.