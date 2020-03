Panata con i pomodori secchi

520 g di farina di semola

50 g di lievito di birra

olio di oliva extravergine

20 grammi di burro

sale

650 g di bietole mondate

6 pomodori secchi sott'olio

peperoncino in polvere

pepe

Preparazione: un’ora più il tempo di riposoDifficoltà: mediaPassaggio 1:far sciogliere in una scodellina il lievito di birra con mezzo bicchiere di acqua tiepida e il salePassaggio 2:mettere la farina in un contenitore aggiungere il lievito e lavorare fino a ottenere un impasto consistentePassaggio 3:aggiungere un poco di ' acqua tiepida e formare con la pasta una palla , infarinarla e coprirla con un telo, e lasciarla riposare per almeno un'oraPassaggio 4:lavorate di nuovo l'impasto aggiungendo 5 cucchiai di olio dividere poi la pasta formare due dischi non troppo sottili, uno più grande e uno più piccolo.Quello più piccolo stenderlo in una tortiera imburrata e infarinataPassaggio 5:mescolare in una scodella le bietole lavate e tagliate, i pomodori secchi, il peperoncino, il sale, il pepe e l'olioPassaggio 6:mettere questo ripieno nella tortiera e coprire con la sfoglia rimasta sigillando bene gli orli poi con una forchetta bucherellare la superficie e infornare a 250 gradi centigradi per 30 minuti