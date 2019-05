Paella valenciana con pollo e coniglio

Il piatto nazionale spagnolo nella sua versione più antica.A base di riso, carni bianche, lumachine, fagioli e ortaggi.

Difficoltà media; Preparazione 25 min; Cottura 50 min

Ingredienti 6 persone

Riso a chicco lungo 500 g

Pollo 1 kg

Coniglio 500 g

Lumachine 24, già spurgate

Fagiolini 250 g, surgelati

Fagioli bianchi 125 g, già lessati

Olio extravergine d’oliva 300 ml

Rosmarino secco 1 pizzico

Paprica dolce 1 pizzico

Sale 3 pizzichi

Olio extravergine d'oliva

Prezzemolo

Zafferano

1 Scaldate l’olio in un’ampia padella, unite il pollo e il coniglio a pezzettini. Fate soffriggere fino a che risultano ben dorati. Regolate il sale e insaporite con la paprica.



2 Aggiungete quindi tanta acqua , quanta ne serve per coprire completamente gli ingredienti e lasciate sobbollire per 20 minuti.3 Scongelate i fagiolini e aggiungeteli nella padella con i fagioli e le lumache. Proseguite nella cottura per 10 minuti. Poi, aggiungete altra acqua calda e lasciate bollire per 3-4 minuti. Insaporite con lo zafferano e il rosmarino, regolate il sale e cuocete ancora per 5 minuti.4 Unite il riso, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme e cuocete per 5 minuti a fuoco alto. Poi, abbassate la fiamma e lasciate sobbollire fino quando risulta cotto. Spegnete e lasciate riposare la paella 5 minuti. Guarnite con il prezzemolo tritato e servite.