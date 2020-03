Crema pasticcera al Nesquik

4 tuorli d'uovo;

50 grammi di farina (circa 2 cucchiai) setacciata;

140 grammi di zucchero (circa 7 cucchiai);

500 millilitri di latte;

20 grammi di Nesquik (circa 2 cucchiai)



Rompere le uova e separare i tuorli dagli albumi (questi ultimi non servono per questa preparazione). Versare i tuorli in un pentolino.Aggiungere lo zucchero nel pentolino e mescolare con una frusta (o con una forchetta), energicamente, finché il composto non diventerà bianco, uniforme e cremoso.Aggiungere la farina setacciata e il Nesquik all'impasto, seguita dal latte.Mescolare con la frusta (o con la forchetta) fino ad ottenere un composto uniforme. A questo punto, trasferire il pentolino sul fuoco.A fuoco lento, mescolare continuamente e sempre nello stesso senso, per evitare che il composto si attacchi e si bruci. Mescolare per circa 10 minuti, fino a quando la crema non si sarà addensata e non inizierà a bollire. Quando la crema inizia a bollire, togliere il pentolino dal fuoco e attendere che la crema si raffreddi completamente.Una volta raffreddata completamente, è possibile utilizzare la crema pasticcera per altre preparazioni, oppure servirla fredda.