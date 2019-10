Pizza Halloween

Ingredienti

Per la farcitura (dosi per 1 pizza)

Preparazione

per l'impasto (dosi per 4 pizze)1 kg di manitoba3-5 g di lievito (a seconda della stagione)6,5 dl di acqua; 3 g di sale 3 g di olio extravergine di oliva (più altro teglia e panetti)160 g di crema di zucca90 g di fior di latte60 g di scamorza affumicata80 g di radicchio tardivo a julienne10 pistacchi di Bronte3-4 fette di speck1 ciuffo di prezzemolozuccheroaceto di vinoolio extravergine di olivasale1. Sciogliete il sale in 2/3 dell'acqua.Stemperate il lievito nell'acqua rimasta; in una ciotola disponete la farina setacciata, aggiungete l'acqua salata e impastate. Appena la farina sarà assorbita, unite l'acqua con il lievito e continuate a lavorare. Versate l'olio e impastate fino a ottenere un composto omogeneo.Dategli la forma di panetto, coprite e lasciate riposare per circa 1 ora.2. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto, lavoratelo brevemente, formate una pagnotta, coprite con una bacinella e lasciate riposare per 1 ora. Dopo l'ora di riposo, lavoratelo un'ultima volta, quindi dividetelo in panetti di circa 250-280 g (adatte per teglie da 28 cm di diametro).3. Prendete un panetto e stendetelo in una teglia, unta con un filo di olio. Farcite con la crema di zucca e lasciate lievitare per un'altra ora. Infornate al massimo calore e fate cuocere per 1015 minuti. Nel frattempo fate appassire il radicchio in una padella con un filo di olio; salate, sfumate con un goccio di aceto, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero e fate caramellare. lasciate raffreddare.4. Sfornate la pizza, aggiungete il radicchio e il fior di latte e la scamorza, tagliati a fette spesse, e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Levate, completate con il prezzemolo tritato, i pistacchi e lo speck, e servite.