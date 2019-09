Padellata con zucca,zucchine e speck

Ingredienti per 4 persone

Insalata di cetrioli alla senape

Per 4 persone

Difficoltà: FacilePreparazione: 25 minutiCottura: 20 minutiCalorie: 125150 g di porcini150 g di finferli150 g di pioppini200 g di polpa di zucca già pulita2 piccole zucchine2 fette di speck Igp spesse (25 g l’una)1 mazzetto di timo2 cucchiai di vino bianco1 scalogno1 costola di sedano1 pezzetto di scorza di limone non trattatoolio extravergine d’olivasale, pepe1 Pulite i funghi e tagliateli a fettine per il lungo. Tagliate lo speck a strisce. Sciacquate il sedano, privatelo di foglie e fili e affettatelo. Scaldate un filo d’olio in una padella e soffriggete lo scalogno tritato con sedano e speck .2 Lavate e spuntate le zucchine, riducetele a tocchetti e fate altrettanto con la zucca.3 Unite al soffritto le zucchine e la zucca. Fate insaporire a fuoco vivo per 2-3 minuti e sfumate con il vino.4 Aggiungete i funghi e saltate tutto insieme, mantenendo la fiamma vivace. Salate, pepate, cospargete con una manciatina di trito di timo e scorza di limone e spegnete.Lavate 3 cetrioli, spuntateli, sbucciateli con un pelapatate, tagliateli a pezzetti e raccoglieteli in una ciotola. Versate in un barattolo 1 cucchiaio di succo di limone, 3 di olio extravergine d'oliva, 1/2 di senape, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Chiudete e agitate. Tagliate a dadini 2 fette di pancarré e tostateli in un padellino antiaderente con un filo d'olio. Condite i cetrioli con la salsina preparata e completate con i crostini di pane e con foglioline di menta pulite e tagliuzzate. Servite, a piacere, con formaggi freschi o pesce alla griglia