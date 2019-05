Maccheroni alla chitarra cacio e pepe

Ingredienti per 4 persone

-Difficoltà Facile- Preparazione 25 minuti- Cottura 30 minuti- Calorie 560• 350 g di maccheroni alla chitarra• 2 patate medie• 12 pomodori datterini• 1 cipollotto• 60 g di pancetta tesa• 100 g di pecorino romano grattugiato• olio extravergine d’oliva• sale, pepe1 Lavate bene le patate e, senza sbucciarle, tagliatele a cubetti di circa 1 cm di lato; lavate i pomodori, tagliateli in quarti e fateli sgocciolare in modo che perdano un po’ d’acqua; lavate il cipollotto, privatelo di quasi tutta la parte verde, tagliatelo in due nel senso della lunghezza e affettatelo finemente; tagliate a dadini la pancetta.2 In una padella, fate appassire il cipollotto con la pancetta e un filo d’olio, mantenendo la padella coperta; poi unite i pomodori e fateli saltare per 2-3 minuti. Intanto, cuocete la pasta e le patate in abbondante acqua salata.3 Scolate la pasta e le patate, tenendo da parte 1/2 bicchiere di acqua di cottura; versatele nella padella con il sugo e fatele insaporire per qualche istante. Aggiungete il pecorino grattugiato, un filo d’olio, abbondante pepe, qualche cucchiaio di acqua di cottura e mescolate delicatamente in modo che il condimento diventi cremoso. Suddividete i maccheroni nei piatti singoli e servite.