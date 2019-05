Padellata di verdure miste di primavera

Ingredienti per 4 persone

- Difficoltà Facile- Preparazione 20 minuti- Cottura 20 minuti- Calorie 230• 500 g di taccole• 300 g di piselli• 3 carote • 2 cipollotti• 40 g di pancetta tesa affumicata• 5-6 rametti di maggiorana fresca• 2 rametti di santoreggia• 2 rametti di prezzemolo• 1/2 bicchiere di brodo vegetale• olio extravergine d’oliva• sale1 Spuntate le taccole, lavatele e scottatele per 2-3 minuti in abbondante acqua salata in ebollizione; raschiate le carote e tagliatele a bastoncini lunghi circa 3 cm; lavate i cipollotti, privateli di quasi tutta la parte verde, divideli a metà nel senso della lunghezza e affettali; tagliate la pancetta a dadini piccolissimi.2 In un tegame basso e largo, scaldate 4-5 cucchiai d’olio, unite i cipollotti affettati e la pancetta, fate insaporire brevemente, quindi unite le carote, coprite e cuocete su fiamma al minimo per 5-6 minuti.3 Unite e taccole e i piselli, mescolate, regolate di sale e cuocete a fuoco medio con padella coperta per 10 minuti aggiungendo qualche cucchiaio di brodo vegetale. A cottura quasi ultimata, profumate con le erbe aromatiche tritate, lasciate insaporire e servite.Nella preparazione della padellata di verdure, una gustosa alternativa alle taccole sono gli edamame (fagioli di soia), in baccello in vendita surgelati. Croccanti e dal sapore delicato tendente al dolce, sono ricchi vitamine, magnesio, potassio e proteine.