Paccheri ondulati con sarde e caponata

Vellutata

Risotto rosso

FacilePreparazione 20 minutiCottura 40 minutiCalorie 425Ingredienti per 4 persone360 g di paccheri ondulati1 piccola melanzana1/2 cipolla rossa1 costola di sedano25 g di pinoli160 g di sarde pulite1 mazzetto di prezzemolo1 cucchiaio di aceto di vino biancoolio extravergine d’olivasale, pepe1 Pulite e tagliate a dadini la cipolla, il sedano e la melanzana; friggeteli in olio separatamente. Scolateli su carta assorbente e asciugateli un po’.2 Eliminate l’olio in eccesso dalla padella e tostatevi i pinoli. Quindi unite le verdure fritte e sfumate con l’aceto. Regolate di sale e pepate. Tagliate le sarde a pezzetti, unitele al condimento e proseguite la cottura per 2 minuti.3 Cuocete i paccheri in abbondante acqua bollente salata, sgocciolateli al dente e rovesciateli nella padella con le verdure e le sarde. Spadellate il tutto a fuoco medio per qualche istante e completate con qualche foglia di prezzemolo.Rosolate 1 spicchio d’aglio con 2 cucchiai d’olio. Unite 500 g di passata, 1 dl di brodo e cuocete per 15’. Salate, pepate e guarnite con foglie di basilico spezzatate.Rosolate 1 scalogno tritato con 25 g di burro, tostatevi 320 g di riso e cuocete aggiungendo brodo bollente poco alla volta. A metà cottura incorporate 250 g di passata, regolate di sale e completate con 40 g di grana grattugiato.