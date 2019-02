Novembre in bianco

Tortino di zucca e formaggio con latte vaccino

Preparazione

Ingredienti (per 6 persone)1 kg di zucca violina1 l di latte vaccino200 g di pecorino romano100 g di gherigli di nocipangrattatoburropepe bianco1. Sbucciate la zucca e tagliatela a fette sottili. Imburrate una teglia da forno e cospargetela con un po’ di pangrattato. Distribuite uno strato di zucca e poi cospargete con il formaggio grattugiato e qualche gheriglio di noce, tritato grossolanamente. Ripetete la sequenza degli strati fino a esaurimento degli ingredienti. 2. Profumate con una macinata di pepe e coprite con il latte caldo. Infornate a 190 °C e fate cuocere per circa un’ora. Quando il latte sarà stato assorbito completamente e la zucca risulterà cotta, sfornate e lasciate intiepidire per qualche minuto. Distribuite nei piatti da portata e servite.





Sformato di rape rosse e latte di capra

Preparazione

Ingredienti (per 6 persone)250 g di rape rosse già lessate250 g di latte di capra100 g di tuorli100 g di grana40 g di acciughe6 fette di paneburrosale e pepe bianco1. Tagliate a dadini le rape e raccoglietele in un mixer da cucina. Unite le acciughe e frullate per bene. Trasferite il composto in una ciotola e incorporate il grana grattugiato e i tuorli, mettendone uno alla volta. Profumate con una macinata di pepe, regolate di sale, stemperate con il latte e amalgamate accuratamente.2. Distribuite il composto negli stampini in ceramica da 8 cm di diametro, ben imburrati. Trasferiteli in una teglia da forno e fate cuocere a bagnomaria a 140 °C per circa 40 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate e lasciate intiepidire. Sformate nei piatti da portata, accompagnate con qualche crostino di pane tostato, ben imburrato, e servite.