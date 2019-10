Foresta Nera

Smoothie-shake al caffè con marshmallow

Difficoltà = facilePreparazione= 5 minuti170 grammi di yogurt alle amarene50 grammi di latte10 grammi di cacao amaro in polvere10 grammi di mieleQualche amarena sciroppata.Nel bicchiere di un mixer raccogliete lo yogurt, il latte, il cacao e il miele, e frullate fino a ottenere un composto omogeneo. Versatelo in un bicchiere, guarnite con le amarene sciroppate e servite.Particolarmente goloso, questo smoothie ci aiuta ad affrontare al meglio le giornate autunnali. Di grande effetto, può anche sostituire un pasto quando vogliamo concederci qualcosa di “proibito”.Difficoltà = facilePreparazione= 5 minuti150 grammi di yogurt al caffè50 grammi di gelato alla cremaliquore (tipo Baileys)per la decorazionequalche marshmallowNel bicchiere di un mixer raccogliete lo yogurt, il gelato alla crema e un goccio di liquore (per la quantità regolatevi in base al vostro gusto), e frullate fino a ottenere un composto omogeneo. Versate lo smoothie in un bicchere, guarnite con pezzetti di marshmallow, passati su una piastra ben calda per qualche minuto, e servite.Un perfetto dopo cena per affrontare le prime serate uggiose d’autunno.