Minestra maritata

1 osso di prosciutto

100 g di cotiche di prosciutto

100 g di guanciale

300 g di carne fresca di maiale

1 salamino

300 g di salsicce fresche

400 g di cicoria

400 g di scarola

300 g di cime di rapa

300 g di cavolo cappuccio

croste di parmigiano o caciocavallo secco

peperoncino piccante

sale

pepe

erbe aromatiche per il brodo: sedano, carota, cipolla, timo, maggiorana, dragoncello.



Procedimento

Preparazione del brodo con le carni

Dosi per 6 personeTempo di preparazione:più di 3 ore.Unire tutte le carni con le erbe aromatiche e l'osso di prosciutto, coprirle con acqua, non salata, e far cuocere a fuoco lentissimo per circa due ore, in modo che il brodo sia ricco di sapore. A cottura ultimata le carni vanno estratte dal brodo, tagliate a pezzi, e messe da parte con un paio di mestoli di brodo e coperte. Il brodo nella pentola va fatto raffreddare, in modo che il grasso, rilasciato dalle carni durante la cottura, venga in superficie, e una volta solidificato deve essere rimosso.Durante la cottura del brodo si preparano le verdure. Dopo averle pulite e lavate vanno sbollentate solo per pochi minuti. Scolare bene tutti i residui di acqua, unire al brodo, aggiungere il peperoncino e le croste di formaggio raschiate. dopo una mezz'ora di cottura unire le carni e lasciare insaporire aggiustando di sale se necessario. A cottura ultimata spegnere i fuoco e lasciare riposare qualche minuto prima di servire.