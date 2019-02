Minestra di lenticchie con cimette di broccoli e gamberi

Le ottime proprietà nutrizionali dei broccoli si uniscono a quelle dei legumi in un matrimonio coronato dalla dolcezza e morbidezza dei gamberi.

Ingredienti (per 4 persone): 80 g di lenticchie secche, 1,5 l di acqua, 200 g di cimette di broccolo romanesco, 1 mazzetto guarnito con erbe aromatiche, 50 g di cipolla bianca, 50 g di carote, 50 g di sedano, 200 g di gamberi, olio extravergine di oliva, sale.

Preparazione 1. Sciacquate le lenticchie, versatele in una pentola e copritele con l’acqua fredda; unite il mazzetto guarnito, incoperchiate e fate cuocere su fiamma dolce, portando lentamente a bollore e schiumando di tanto in tanto. Appena le lenticchie saranno cotte, spegnete il fuoco, condite con un pizzico di sale e fatele riposare per almeno 30 minuti nella loro acqua di cottura. 2. Lessate le cimette di broccolo in abbondante acqua bollente e salata per alcuni minuti, quindi scolatele e unitele alle lenticchie. Poco prima di servire, sgusciate i gamberi ed eliminate il f ilamento scuro dell’intestino. Tagliateli a pezzetti e conditeli con un pizzico di sale e 1 cucchiaio di olio. 3. Tagliate la cipolla, il sedano e le carote a brunoise e raccoglieteli in una piccola casseruola con 3 cucchiai di olio, incoperchiate e lasciate appassire a fuoco dolce per una decina di minuti. Fate scottare i gamberi in una padella ben calda per pochissimi minuti. Distribuite la minestra di lenticchie e broccoli nelle fondine individuali, completate con la brunoise di verdure, i gamberi e un filo di olio a crudo, e servite.