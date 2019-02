Crostata di tagliolini ai broccoli e baccalà con besciamella al pecorino

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione 1

250 g di tagliolini freschi200 g di cimette di broccolo350 g di filetto di baccalà ammollato e dissalato500 ml di besciamella80 g di pecorino romano grattugiato1 spicchio di aglio1 peperoncino pangrattatoolio extravergine di olivasaleSpellate e diliscate il baccalà. Lessatelo in acqua bollente finché non risulterà tenero ma ancora al dente. Scolatelo, tagliatelo a filetti e conditelo con un filo di olio. In un pentolino dal fondo spesso portate dolcemente a bollore la besciamella (se troppo densa, aggiungete qualche cucchiaio di latte). Levate dal fuoco, unite il pecorino grattugiato sempre mescolando fino allo scioglimento. 2. Sbollentate le cimette di broccolo in acqua salata per una decina di minuti finché non risulteranno morbide. Scolatele e tenetele da parte. Pelate e tritate finemente l’aglio. Fatelo rosolare insieme al peperoncino in una padella con un filo di olio; unite la metà dei broccoli e fateli insaporire su fuoco vivace. Condite i rimanenti con un pizzico di sale e un filo di olio. 3. Lessate la pasta, precedentemente lavorata con il robot Pasta , in acqua bollente e salata, scolatela al dente e fatela saltare in padella. Ungete una terrina per crostata con un filo di olio e cospargete con un po’ di pangrattato. Distribuite uno strato di tagliolini conditi e coprite con qualche filetto di baccalà, le cimette di broccolo e un po’ di besciamella. Ripetete la sequenza degli strati fino a esaurimento degli ingredienti. Infornate a 200 °C e fate cuocere per circa 20 minuti fino a doratura. Sfornate e fate riposare per almeno 30 minuti, quindi tagliate a fette e servite.