Mille foglie al prosciutto crudo e fontina

500 g di pasta sfoglia

300 g di prosciutto crudo

250 g di fontina

1 tuorlo per dorare la pasta

1/2 I di latte

40 g di burro

40 g di farina

sale, pepe

noce moscata

2 tuorli

Preparate la besciamella.Intiepidite il latte in una tegamino. Fare sciogliereil burro in un altro tegamino, aggiungere la farina e amalgamare il tutto,mescolando con una frusta. Versare il latte tiepido e portate a ebollizione,continuando a lavorare con la frusta. Aggiungere il sale, il pepe e la noce moscata .Fuori del fuoco, incorporare i tuorli, mescolando energicamente con la frusta. Lasciare raffreddare la salsa.Stendere metà della pasta sfoglia, ricavando un rettangolo.Disporre il rettangolo di pasta sfoglia su una teglia foderata con un foglio di carta da forno.Tagliare il prosciutto a striscioline spesse e la fontina a fettine sottili.Lasciare liberi i bordi per 1,5 cm, disporre sul rettangolo di pasta sfogliauno strato di prosciutto, uno di fontina e uno di salsa besciamella. Ripeterel'operazione una seconda volta.Stendere la pasta sfoglia rimasta e usarla per coprire l'ultimo strato.Chiudere i bordi schiacciandoli con una forchetta. Spennellare la superficie con i tuorli d'uovo battuti. Lasciare riposare il tutto in frigorifero per circa un'ora.Porre la millefoglie al prosciutto crudo e fontina in forno pre- riscaldato per 35 minuti circa o a 210°C