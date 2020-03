Pane mediterraneo

1 kg di farina

140 grammi di olio d'oliva extravergine

100 g di olive nere snocciolate

100g di pomodori essiccati sale

Preparazione: 40 minuti più il tempo di riposoDifficoltà: minima[li 35 g di lievito di birraPassaggio 1:tritare i pomodori essiccati e le olive .in una scodella mettere la farina, il lievito sbriciolato , un po' d'acqua, mescolare aggiungendo un poco di farina, l'olio ,il sale ed i pomodori essiccati a pezzettiPassaggio 2:aggiungere una quantità di acqua per ottenere un impasto elasticoPassaggio 3:lavorare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto morbido farlo riposare in una scodella spennellando la pasta con un po' d'olio e coprendo la scodella con un foglio di pellicola trasparente, per 40 minuti in un luogo tiepidoPassaggio 4:togliere la pasta dalla scodella lavorare un po' come unire le olive nerePassaggio 5:mettere di nuovo la pasta nella scodella coprirla con un foglio di pellicola trasparente e farla lievitare per ancora 20 minuti in un luogo tiepido alcuni filonciniPassaggio 6:riprendere di nuovo l'impasto e formarePassaggio 7:metterli sopra una teglia e farli lievitare finché avranno raddoppiato il loro volumePassaggio 8:Infornare a 220 ° centigradi e far cuocere il pane per 25 minutiPassaggio 9:toglierlo dal forno e lasciarlo raffreddare completamente poi servire tagliato a fette