Pizzette alle erbe

250 g di farina

15 g di lievito di birra fresco

1 mazzetto di prezzemolo

1 rametto di rosmarino

3 rametti di maggiorana

3 rametti di timo

1 mazzetto di basilico

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

sale

Preparazione: un’ora + il tempo di riposoDifficoltà: mediaPassaggio 1:In un contenitore aggiungere la farina e il lievito sciolto in tre cucchiai da acqua tiepida, aggiungere la farina poca alla volta, un cucchiaio di olio di oliva, il sale, le erbe aromatiche tritate, e 5 cucchiai d'acqua.Passaggio 2:Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico, sbatterlo ripetutamente l’impasto, coprirlo con un canovaccio e lasciar lievitare fino al suo raddoppiamento in luogo a temperatura ambiente.Passaggio 3:Con l’aiuto di un mattarello stendere l’impasto in una sfoglia sottile, con un tagliapasta tondo di diametro pari a sei centimetri, ricavare dei dischi di pasta e spennellarli di olio d’oliva extravergine.Passaggio 4:Lavare le erbe aromatiche e tritarle finemente.Passaggio 5:Aggiungere sull’impasto un cucchiaio di erbe aromatiche. Adagiare le pizzette su una teglia da forno spennellata d’olio. Far cuocere le pizzette in forno a 250°C per 15 minuti.Come vanno servite? Vanno servite tiepide