Meringata al caffè

Ingredienti per 8 persone

- Elaborata- Preparazione 45 minuti-Cottura 1 h e 30’- Calorie 230•120 g di albumi (4 albumi scarsi) •1 cucchiaio di miele • 240 g di zucchero finissimo • 200 ml di panna più quella per decorare • 1/2 cucchiaio di caffè solubile • pinoli e praline dragée per decorare1 Sciogliete lo zucchero in un pentolino con 2 cucchiai di acqua e fate bollire lo sciroppo per 1 minuto. Montate gli albumi e poi incorporate a filo lo sciroppo caldo continuando a montare finché il composto sarà sodo e lucido (vedi riquadro in basso a sinistra). Mescolate delicatamente 2 terzi della meringa con il caffè solubile facendo cadere quest’ultimo da un colino a maglie fitte.2 Su un foglio di carta da forno disegnate 3 cerchi di 18 cm di diametro: potete usare un compasso o il fondo di una teglia in misura.3 Rovesciate la carta da forno su una grande teglia rettangolare e fissatela utilizzando poca meringa come “colla”. Mettete la meringa al caffè in una tasca da pasticciere con bocchetta liscia da 1 cm e riempite i cerchi formando dei dischi a spirale. Cuoceteli in forno preriscaldato a 80° per 1 ora e mezzo. Se i tre dischi non stanno in una sola teglia, potete usarne una seconda e cuocere le meringhe in contemporanea ad altezze diverse del forno.4 Montate la panna e poi incorporate il miele e la meringa bianca tenuta da parte. Una volta cotte e raffreddate le spirali al caffè, sovrapponetele alternandole al composto di panna. Mettete la meringata in freezer per qualche ora e passatela in frigo mezz’ora prima di servirla. Decorate con ciuffetti di panna, pinoli e praline.