Ciambella al limone

150 grammi di farina 00 setacciata;150 grammi di zucchero;4 uova intere;1 bustina di lievito vanigliato per dolci setacciato;100 ml di succo di limoneScorza di limoneIn un recipiente alto, rompere le uova e versare lo zucchero semolato.Mescolare energicamente con una frusta (o con una forchetta, ma preferibilmente con le fruste elettriche) fino a quando non si ottiene un composto spumoso e omogeneo.Incorporare a poco a poco la farina setacciata e il lievito setacciato. Gli ingredienti vanno aggiunti a più riprese, continuando a mescolare.È importante dedicare molto tempo a questa fase, in modo che nel composto si incorpori aria e la ciambella venga dunque morbida e soffice.Spremere il succo di limone e grattuggiare la buccia del limone.Aggiungere al composto e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Il composto è pronto quando si formano delle bollicine (questo significa che è stata incorporata aria, quindi la ciambella verrà ben soffice)Imburrare e infarinare una teglia per ciambelle. Versare il composto in modo piuttosto omogeneo. In seguito, aggiungere le mandorle tritate.Infornare a 180 gradi in forno preriscaldato per circa quaranta/quarantacinque minuti.Verificare la cottura con la prova stecchino