Video appunto: Melanzane ripiene con farro e broccoli

Melanzane ripiene con farro e broccoli

Lista degli ingredienti

Procedimento

La ricetta prevede la preparazione di un piatto unico con apporto equilibrato di carboidrati grassi e proteine. Adatto per l’alimentazione degli sportivi e di chiunque voglia un seguire un regime alimentare corretto e salutare.Melanzane lunghe 1kg (circa 6)Farro perlato cotto 80gPomodorini 250gCapperi 1 cucchiainoBroccoli cotti 250gParmigiano grattugiato 60gPangrattato q.b.Olio EVO 4 cucchiaiAglioSalePepeOriganoPrezzemolo frescoLavare le melenzane e tagliarle a metà nel senso della lunghezza. Con uno scavino rimuovere una metà della polpa e tenerla da parte. Salare e lasciare capovolte almeno per un’ora affinché venga spurgato il liquido amarognolo. Nel frattempo in un tegame basso, mettere a soffriggere l’aglio nell’olio e poi unire la polpa rimossa e tagliata a cubetti. Unire i capperi, i pomodorini tagliati a pezzetti, quando saranno un po’ appassiti unire gli aromi ed infine i broccoli. Lasciare insaporire per pochi minuti. Per ultimo aggiungere il farro e mescolare per bene aggiustando di sale.Le melanzane vanno ora leggermente pressate per facilitare l’uscita, eventuale, di altro liquido. Adesso è possibile farcirle con il composto preparato in tegame.Adagiarle poi in una teglia rivestita di carta forno e cospargerle con il pangrattato mescolato con il parmigiano.Cuocere a 200°C per circa 35-40 minuti.Servire tiepide.La pietanza può essere preparata anche un giorno prima e può essere conservata post-cottura in frigorifero per due giorni.