Alici ripiene alla maggiorana

500 g di alici fresche

2 fette di pane

mezzo bicchiere di latte

1 spicchio d'aglio

2 rametti di maggiorana

1 uovo

4 cucchiai di pecorino fresco grattugiato

pangrattato

olio d'oliva extravergine

sale e pepe

Preparazione: un’ora e quindici minutiDifficoltà: mediaPassaggio 1:fare ammorbidire la mollica di pane in una ciotola con il latte; pulire le alici, privarle della testa, aprire lamenta nella parte del ventre, lasciandole unite sul dorso, eliminare le interiore le lische; lavarle poi sotto l'acqua e asciugarle .Passaggio 2:lavare la maggiorana, asciugarla, sbucciare lo spicchio d' aglio e tritarli finemente insieme con un alice; scaldare in una padella un cucchiaio d'olio, unire il trito preparato e farlo rosolare per un paio di minuti mescolando continuamente con un cucchiaio.Passaggio 3:versare il ricavato in una ciotola, aggiungere la mollica di pane, scolata e strizzata, aggiungere il tuorlo, il pecorino, un pizzico di sale una macinata di pepe e mescolarle bene.Passaggio 4:adagiare la metà delle alici con il dorso rivolto verso il piano di lavoro, spalmarle con un poco di composto preparato, distribuendo in modo uniforme, e ricoprirle con l'altra metà delle alici, rispondendo le con il dorso rivolto verso l'alto; passare le alici così preparate prima nell'albume, leggermente sbattuto una fondina, e poi nel pangrattato.Passaggio 5:far friggere le alici in una padella con olio caldo, lasciandole dorare appena entrambi le parti, scolarle man mano su un foglio di carta assorbente da cucina, in un modo da eliminare l'unto in eccesso, salare a piacereCome vanno servite? Vanno servite ben calde