Crocchette alle fettucine

Crocchette di fettucine

300 g di fettuccine

2 uova

4 tuorli

40 g di burro

3 cucchiai di formaggio grana grattugiato

1 dl di panna

80 g di fontina

4 cucchiai di pangrattato

olio d'oliva extravergine

sale

Preparazione: un’oraDifficoltà: mediaPassaggio 1:In una pentola portare l'acqua ad ebollizione e aggiungere il sale, un cucchiaio d'olio e cuocere le fettuccine.In una scodella sbattere leggermente i tuorli con la panna e un pizzico di sale e pepe, tagliare la crosta alla fontina e grattugiare la con una grattugia a fori larghiPassaggio 2:Scolare le fettuccine quando sono ancora al dente e in una scodella aggiungere il burro a pezzetti e mescolare il tutto con i tuorli e panna, il formaggio e la fontinaPassaggio 3:Avvolgere le fettuccine con una forchetta e falle raffreddare su una spianatoia, passare le fettuccine a volte prima nell'uovo e poi nel pangrattatoPassaggio 4:Friggere le matassine in una padella con olio caldo finché non saranno dorate, scolarle e poggiarle su della carta assorbente da cucina per eliminare l'olio in eccesso e aggiungere il saleCome vanno servite? Vanno servite calde