Marrons glacés e treccia

Marrons glacés

Treccia lievitata con marrons glacés

1 kg di marroni; 1 kg di zucchero; 1 l di acqua; 1 stecca di vanigliaLavate i marroni, incidetene la buccia e raccoglieteli in una casseruola. Coprite con l’acqua, mettete sul fuoco e fate cuocere per circa 20 minuti a partire dal bollore. Scolateli, lasciateli intiepidire e poi eliminate la buccia esterna e la pellicina cercando di non romperli. 2. Portate a bollore l’acqua con lo zucchero e la stecca di vaniglia, incisa per il lungo. Abbassate la fiamma e fate cuocere per 10 minuti, quindi aggiungete i marroni, fate riprendere il bollore, sempre a fuoco medio basso, e proseguite la cottura per altri 20 minuti. Togliete e lasciate raffreddare i marroni nello sciroppo fino al giorno dopo. 3. Trascorso questo tempo, rimettete la casseruola sul fuoco, riportate a bollore e fate cuocere a fuoco basso per altri 20 minuti. Spegnete, fate raffreddare e lasciate riposare fino al giorno successivo. Procedete allo stesso modo per altri 2 giorni e, se necessario, preparate dell’altro sciroppo più concentrato con 1 kg di zucchero e 800 ml di acqua. Il risultato finale dovrebbe essere un marrone traslucido e gonfio di sciroppo.300 g di marrons glacés ,200 g di farina 00, 225 g di manitoba ,90 g di burro morbido, 60 g di zucchero, 200 ml di latte, 5 g di lievito disidratato ,4 tuorli, 1 arancia ,2 g di sale;vi servono inoltre 1 uovo, 2 cucchiai di panna (o latte), olio extravergine di oliva

Preparazione 1. Sbattete i tuorli e il latte con una forchetta. Raccogliete in una planetaria le farine con lo zucchero e il lievito disidratato; unite i tuorli e il sale, e impastate energicamente per almeno 5 minuti. Profumate con la scorza dell’arancia grattugiata. Sempre con la planetaria in azione, incorporate piccole porzioni di burro: non aggiungete un altro pezzetto di burro se prima non sarà stato completamente assorbito quello precedente. Lavorate per circa 15-20 minuti fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. 2. Formate una palla, trasferitela in una ciotola, leggermente unta di olio, coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare per 2 ore. Stendete l’impasto in una striscia lunga e distribuite sopra i marrons glacés, tagliati a pezzetti. Arrotolate, fino a formare un lungo cordone, e dividetelo in 3 parti. Quindi intrecciatele e realizzate una treccia. Sistematela in una teglia, foderata con carta forno, coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare per 40 minuti. 3. Spennellate la superficie con l’uovo, sbattuto con 2 cucchiai di panna, e infornate a 180 °C per circa 45 minuti o comunque fino a doratura. Sfornate e lasciate intiepidire, quindi sformate, tagliate a fette e servite.