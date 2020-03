Frittelle di bianchetti

Preparazione: cinquanta minutiDifficoltà: media- 50 g di Bianchetti- 3 uova- 1 spicchio d'aglio- 1 mazzetto di prezzemolo- Un mazzetto di basilico- 1 cucchiaio di pangrattato- 2 cucchiai di latte- Olio d'oliva extravergine- Sale e pepePassaggio 1:Mettere i bianchetti in un colino e lavarli sotto l'acqua, scolarli e asciugarliPassaggio 2:Lavare prezzemolo e basilico, e tritarli, sbucciare lo spicchio d'aglio, lavarlo e tritarloPassaggio 3:In un contenitore sbattere l'uovo con il sale e aggiungere il latte e un pizzico di pepe.Aggiungi il pangrattato, il prezzemolo, il basilico e l'aglio tritati e bianchetti e mescolare delicatamente con un cucchiaio.Passaggio 4:Scaldare l'olio in una padella e versare un cucchiaio di composto di bianchetti per formare delle frittelle, farle cuocere finché non risulteranno dorato in modo omogeneo ed entrambi i lati.Passaggio 5:Appoggiare le frittelle ottenute su un foglio di carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso e aggiungere il sale.Come vanno servite? Vanno servite ben calde.