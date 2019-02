Mandorle con marroni e pere cotte al vino

Biancomangiare alle mandorle in coppa con salsa di marroni

Ingredienti (per 6 persone)

per la copertura

Preparazione

1/2 l di latte (bevanda) di mandorla12 g di gelatina in fogli1 limone250 g di panna fresca100 g di marrons glacés50 g di latte di mandorlaper la guarnizionequalche marrons glacés1. Mettete la gelatina in ammollo in acqua fredda. Portate il latte di mandorla a 65 °C, unite la gelatina, ben strizzata, e mescolate per far sciogliere. Profumate con la scorza di limone grattugiata e fate raffreddare fino ad arrivare alla temperatura di 10 °C.2. Montate la panna fresca e incorporatela al latte di mandorla, mescolando delicatamente e con movimenti dall’alto verso il basso. Distribuite la crema nelle coppe e fate riposare in frigorifero per almeno 2-3 ore.3. Per la copertura: fate scaldare il latte di mandorla, unite i marrons glacés, sbriciolati, e mescolate per bene. Quindi frullate con l’aiuto di un mixer a immersione. Versate la copertura nelle coppe e trasferite in frigorifero per un’oretta. Al momento di servire, guarnite con qualche marrons glacés e portate in tavola.





Pere cotte al vino su crema al cioccolato con latte di riso

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

3 pere kaiser; 1/2 l di vino rosso100 g di zucchero1 arancia; 1 limone1 stecca di cannellaper la crema1/2 l di latte (bevanda) di riso o soia75 g di cacao amaro in polvere100 g di zucchero40 g di maizena1. Sbucciate le pere, eliminate il picciolo e i semi, e tagliatele a spicchi. Trasferiteli in una casseruola con il vino, lo zucchero, le scorze degli agrumi e la stecca di cannella. Mettete sul fuoco e fate cuocere per 15 minuti (dovranno rimanere croccanti). Spegnete e lasciate raffreddare le pere nella casseruola con il vino. 2. In una ciotola mescolate il cacao, lo zucchero e la maizena. Fate scaldare il latte di riso, versatelo sugli ingredienti secchi e stemperate per bene con una frusta. Mettete sul fuoco e fate cuocere a fuoco dolce fino ad addensamento. Togliete dal fuoco, mescolate ancora e poi distribuite nelle coppette. 3. Distribuite sopra gli spicchi di pera, accompagnate con un bicchierino di sciroppo delle pere e servite. Ottimo sia caldo sia freddo.