Lasagne con alici e melanzane piccanti

Ingredienti per 4 persone

160 g di lasagne fresche agli spinaci240 g di alici pulite200 g di mozzarella500 g di besciamella40 g di pecorino grattugiato1 melanzana, 1/2 spicchio di aglio1 mazzetto di basilicoolio extravergine d'oliva10 g di burrosalepeperoncino1 Pulite la melanzana, tagliatela a cubetti e rosolatela in una padella antiaderente con un filo di olio, lo spicchio di aglio schiacciato e un pizzico di peperoncino. Salate e cuocete per 5-6 minuti. Scottate le sfoglie di pasta in acqua bollente salata, scolatele e stendetele su un canovaccio pulito. 2 Imburrate una pirofila, velate il fondo con poca besciamella e quindi unite uno strato di pasta, un po' di besciamella, qualche alice, un po' di pecorino, qualche fettina di mozzarella e alcune foglie di basilico spezzettate.3 Ripetete gli strati fino a terminare gli ingredienti e avendo cura di finire con besciamella e alici. Mettete la pirofila in forno caldo a 190° e cuocete le lasagne per 25 minuti.