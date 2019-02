Pizza Asiago e Pizza la Rosa

Pizza Asiago

Ingredienti (per 1 pizza)250 g di topinambur120 g di asiago stravecchio150 g di speck a fetteolio extravergine di olivasale e pepe

Preparazione 1. Lavate per bene il topinambur, sbucciatelo e tagliatelo a tocchetti di 2-3 cm. Fate scaldare un filo di olio in una pentola, unite i tocchetti di topinambur, incoperchiate e fate cuocere per circa 20 minuti (se necessario, aggiungete un goccio di acqua calda). Una volta cotti, regolate di sale e di pepe e frullate con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e corposa. 2. Spalmate la crema di topinambur sulla pizza e poi farcite con lo speck e qualche scaglia di asiago. Chiudete la pizza e infornate a 220 °C in forno statico per circa 5 minuti, o comunque fino a quando sarà ben croccante. Sfornate, completate con il formaggio restante, a scagliette, e servite.





Pizza la Rosa

Preparazione

Ingredienti (per 1 pizza)1 vasetto di Rosa di Gorizia sott’olio (circa 220 g)110 g di gorgonzola dop140 g di salame Agerolino affumicatoqualche scaglia di parmigiano 30 mesi (a piacere)Scaldate la pizza, tagliata a metà in senso longitudinale, su una piastra ben calda oppure in forno. Levate e distribuite sopra il gorgonzola a ciuffetti. Aggiungete il salame a fettine, il radicchio e ancora qualche ciuffetto di gorgonzola. Chiudete e servite. A piacere potete aggiungere anche del parmigiano in scaglie.

La rosa di Gorizia è uno straordinario radicchio friulano riconosciuto presidio slow food.