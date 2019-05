Farciture golose per crêpes salate

Con ratatouille

Con ricotta e spinaci

Con panna e speck

Fave novelle e cipollotti alla santoreggia

Scottate 150 g di fave sgranate in acqua bollente e privatele della pellicina. Scottate nella stessa acqua 160 g di fagiolini tagliati a pezzetti e 20 punte di asparagi a fettine. Tagliate a dadini 6 zucchine e 2 carote. Rosolate 4 cipollotti a fettine con un filo d’olio, unite le altre verdure , regolate di sale e pepe e cuocete per 5’. Spalmate il centro di 8 crêpes con un velo di besciamella pronta, unite il mix di verdure, richiudetele a triangolo e trasferitele in una pirofila. Guarnite con un velo di besciamella, 40 g di parmigiano grattugiato e fate gratinare in forno già caldo a 180 ° per 20’.Mescolate 300 g di spinaci lessati con 250 g di ricotta, 1 uovo, 30 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Farcite con il mix 8 crêpes, trasferitele in una pirofila, guarnite con 40 g di burro fuso e 40 g di grana grattugiato e infornate a 180° per 15’.Mescolate 200 g di ricotta, 80 g di grana grattugiato, 30 ml di panna da cucina, 100 g di speck a dadini e un pizzico di sale. Distribuite la farcia su 8 crêpes e ripiegatele. Copritele con 100 ml di panna e infornate a 200° per 15’.Per 4 persone, calorie 215Sgranate 1,2 kg di fave novelle freschissime e mettetele in una ciotola con 4 cipollotti rossi puliti e affettati a velo, qualche fogliolina di santoreggia e una manciata di misticanza. Emulsionate 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva con un cucchiaio di aceto rosso, sale e pepe e condite l’insalata. Tagliate a tocchetti 4 fette di pane tipo baguette, conditeli con un filo di olio e fateli dorare in forno a 200° per pochi minuti. Riduceteli a tocchetti e uniteli all’insalata al momento di servirla.