Lasagne ai frutti di mare

mediaun’ora e quarantacinque minuti- 1 kg di cozze- 1 kg di vongole- 15 cl di vino bianco secco- sale, pepe, noce moscata- 300 g di calamari puliti- 70 g di farina + 2 cucchiai- 2 cucchiai di olio per friggere- 1 spicchio di aglio- 25 cl di salsa di pomodoro- 2 cucchiai di prezzemolo- 90 g di burro- 75 cl di latte- 150 g di gamberetti sgusciati- 500 g di lasagne- 40 g di pangrattatoGrattare e lavare le cozze.Sciacquare le vongole, immergendole in acqua salata da cambiare diverse volte. Mettere i molluschi in una pentola con il vino bianco e una macinata di pepe; lasciare cuocere a fuoco vivo finché non si apriranno le conchiglie. Togliere i molluschi dallevalve e filtrare il loro fondo di cottura.Tagliare i calamari a rondelle sottili, infarinarle e friggerle per pochiminuti in olio ben caldo. Scolare e farle sgocciolare su carta assorbente da cucina.Mescolare in un altro contenitore aggiungere l'aglio tritato, la salsa di pomodoro e il prezzemolo tritato; in un altro recipiente aggiungere le cozze, le vongole, i calamari e i gamberetti.Preparare la besciamella sciogliendo 70 g di burro in una pentola, aggiungere la farina e mescolare il tutto per amalgamare bene. Cuocere a fuoco lento e versare il latte. Portare il tutto ad ebollizione mescolando il tutto , versare il fondofiltrato dei molluschi, aggiungere il sale, il pepe e la noce moscata. A cottura terminata Terminate far sobbollire per 5 minuti circa continuando a mescolare.Lessare e scolare la pasta. Imburrate una teglia rettangolare e preparare le lasagnealternando, fino a esaurire gli ingredienti, uno strato di pasta, la besciamella, altre lasagne, il composto di pomodoro, prezzemolo e aglio, i frutti di mare. Terminare, coprendo conle ultime lasagne.Cuocete in forno a 200 °Cper circa 30 minuti