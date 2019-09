Insalate sfiziose con i cereali

Couscous veg

Riso con le verdure

Bulgur alla libanese

Orzo con i legumi

Lessate 2 patate e 100 g di fagiolini e tagliate le verdure a tocchetti. Riducete a spicchi 20 pomodorini. Preparate 200 g di couscous precotto, secondo le istruzioni sulla confezione, sgranatelo con una forchetta, unite 20 g di burro a fiocchetti e conditelo con 4 cucchiai di pesto pronto diluito con 2 cucchiai di acqua calda. Unite le verdure, mescolate e servite.Tagliate 2 zucchine e 2 carote a nastri e riducete in falde 2 peperoni (rosso e giallo). Grigliate le zucchine 2’ per parte, le carote 3’ per parte e i peperoni 4’ per parte. Riducete a pezzetti gli ortaggi e uniteli a 320 g di riso lessato e raffreddato e a 1 mozzarella a dadini. Condite con una emulsione preparata con 4 cucchiai di olio, 1 di aceto balsamico, sale e pepe.Scottate 700 g di pomodori ramati in acqua bollente, sgocciolateli, spellateli, tagliateli a metà, eliminate i semi e riducete la polpa a dadini. Tagliate a fettine 3 cipollotti. Riunite tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungete 250 g di bulgur lessato e condite con olio, il succo di 1/2 limone, sale e qualche foglia di menta.Fate rosolare 200 g di ceci e 200 g di cannellini in scatola sgocciolati con un filo d’olio e 1 spicchio d’aglio. Unite 250 g di orzo integrale lessato, condite con una manciata di foglie di basilico, erba cipollina tagliuzzata, olio e sale.