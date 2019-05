Spiedini di frittatine

Robiola fresca

-Difficoltà Facile- Preparazione 20 minuti- Cottura 15 minuti- Calorie 310Ingredienti per 4 persone• 4 uova• 2 cucchiaini di farina 0• 5 cucchiai di latte• 1 zucchina piccola• 1 falda di peperone rosso• 10 pomodori datterini• 1 fetta di melanzana• 1 cipollotto piccolo• 2 cucchiaini di tapenade• 150 g di robiola• 4 foglie di basilico• 2 rametti di prezzemolo• 5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva• sale, pepe1 Lavate la zucchina e tagliatela a dadini; tagliate allo stesso modo la falda di peperone, la fetta di melanzana e 3 pomodori; lavate e tritate il cipollotto; in una padella, fate stufare quest’ultimo con il peperone in 3 cucchiai d’olio per 4 minuti. Unite la melanzana e, dopo 3 minuti, la zucchina e i pomodori tritati. Salate e pepate e cuocete per 3 minuti.2 Sbattete le uova, incorporate la farina e diluite con il latte; aggiungete le verdure cotte, il basilico e il prezzemolo tritati, poi, in un padellino, cuocete 4 frittatine nell’olio rimasto.3 Lavorate la robiola con la tapenade, spalmatela sulle frittatine, arrotolatele quindi tagliatele a rondelle spesse un dito. Infilzate le girandoline su spiedini di legno alternandole ai pomodori tagliati a metà e servite.Cremosa e ideale per essere spalmata, grazie al suo sapore delicato la robiola è perfetta per la realizzazione di ricette come gli spiedini di frittatine.