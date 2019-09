Succo di anguria, granita di melone

Succo di anguria e lamponi

Granita di meloni

Facile - Preparazione 30 min.- Cottura nessuna-Calorie 65Ingredienti per 4 persone1 grossa fetta di anguria16 lamponi1 rametto di rosmarino1/2 limone non trattato2 cucchiai di zucchero1 Preparate uno sciroppo facendo sobbollire a fuoco molto basso, in un pentolino a fondo spesso, lo zucchero con 1 cucchiaio di succo di limone, 1 pizzico di scorza grattugiata, 2 ciuffetti di rosmarino e 4 cucchiai di acqua. Spegnete e lasciate raffreddare.2 Private la fetta di anguria della buccia e tagliatela a pezzi: dovrete ottenerne circa 800 g. Filtrate lo sciroppo al rosmarino, ormai raffreddato.3 Passate i pezzi di anguria al setaccio insieme ai lamponi per ottenere un succo denso. Unite lo sciroppo, mescolate bene e servite nei bicchieri con qualche cubetto di ghiaccio e, se vi piace, bastoncini di anguria e lamponi freschi.Facile -Preparazione 20 min. + il riposo -Cottura 5 min.-Calorie 95Ingredienti per 6 persone1 melone100 g di zucchero1/2 limone1 Mettete lo zucchero in un pentolino a fondo spesso, unite 1 dl di acqua e fate sciogliere a fiamma dolce. Togliete lo sciroppo dal fuoco e lasciatelo raffreddare. 2 Tagliate il melone a metà, privatelo dei semi, dei filamenti e della buccia. Tagliatelo a pezzi e pesatene circa 600 g. Frullateli con lo sciroppo e il succo del limone, poi versate il ricavato in una teglia e mettetela nel freezer a rassodare. Di tanto in tanto, mescolate il contenuto della teglia (potete usare una forchetta o un cucchiaio di metallo), per mantenerlo omogeneo: in un’ora circa, mescolando una decina di volte, avrete una granita morbida con piccoli cristalli di ghiaccio. Servitela in tazze o coppette decorando, se vi piace, con fettine di melone .