Insalata di toma e Bruschette con fichi

Insalata di toma e frutti di bosco

Bruschette con fichi, uva e raspadura

Per 4 persone -Preparazione 15 min. - Cottura 5 min. - Calorie 2551 vaschetta di lamponi • 1 vaschetta di mirtilli • 1 mela • 1 cespo di lattuga o lollo • 200 g di toma stagionata • 40 g di nocciole • aceto di mele • 8 bacche di ginepro • olio extravergine d’oliva • olio di nocciole • sale, pepeMettete le bacche di ginepro schiacciate in una casseruola con ½ bicchiere di aceto di mele, fate ridurre sul fuoco a 2-3 cucchiai e filtrate. Condite la mela a fettine con 1 cucchiaio di aceto di mele. Lavate l’insalata, spezzatela, mescolatela con la mela e i frutti di bosco. Distribuite nei piatti con la toma a scaglie sottili. Tritate grossolanamente le nocciole, tostatele in un padellino senza grassi, fatele intiepidire e unitele alle insalate. Emulsionate l’aceto di mele ridotto con 4 cucchiai di extravergine e 1 di olio di nocciole, sale e pepe abbondante e condite le insalate.- Per 4 persone - Preparazione 15 min. - Cottura nessuna - Calorie 3704 grosse fette di pane casareccio bigio • 125 g di robiola fresca • 1 pera mostardata (o 2 cucchiai di mostarda di pere in crema) • 4 grossi fichi maturi • 16 acini d’uva bianca • 1 cipollotto • 60-80 g di raspadura • olio extravergine d’oliva • pepeTostate le fette di pane sotto il grill, su entrambi i lati, e lasciate intiepidire. Mixate la pera mostardata con un po’ del suo liquido piccante e spalmatene uno strato sopra le bruschette. Ammorbidite la robiola e spalmatela sopra la mostarda in modo uniforme. Tagliate a quarti i fichi e a metà gli acini d’uva e coprite le fette di pane con i 2 frutti. Cospargetele con il cipollotto mondato e affettato finissimo e nastri di raspadura, pepate a piacere (oppure nappate con altro liquido della mostarda) e completate con qualche goccia d’olio.