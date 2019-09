Hamburger di salmone e Sauté piccante di peperoni

Hamburger di salmone alle erbe

Ingredienti per 4 persone

Sauté piccante di peperoni all’aceto

FacilissimaPreparazione: 15 minutiCottura: 5 minutiCalorie: 760600 g di filetto di salmonespellato1 mazzetto di erbe miste (basilico,finocchietto, erba cipollina)2 scalogni,60 g di spinacini da insalata4 spianate sarde1 vasetto piccolo di maioneseolio extravergine d’olivasale, pepe1. Eliminate le eventuali lische rimaste del salmone e passatelo al mixer con gli scalogni sbucciati, una spolverizzata di erbe, sale e pepe. Formate 4 hamburger, spennellateli uniformemente di olio e lasciateli in frigorifero per 10 minuti.2. Scaldate un filo di olio in padella e cuocete gli hamburger 2-3 minuti per parte. Nel frattempo scaldate leggermente anche le spianate, trasferitele sui piatti, conditele con un filo di olio, unite gli spinacini, gli hamburgher e servite subito con 2 cucchiai di maionese.FacilissimaPreparazione: 20 minuti.Cottura: 6 minuti.Calorie 65Ingredienti per 4 persone4 peperoni rossi e gialli1 cipolla rossa2 peperoncini piccanti1 mazzetto di maggioranaolio extravergine d’olivaaceto di vino rosso, sale1 Pulite i peperoni, eliminate il torsolo con i semi, lavateli e tagliateli a falde strette. Affettate i peperoncini ed eliminate i semini. Sbucciate la cipolla, affettatela e fatela appassire in un tegame con un cucchiaio di olio. Unite i peperoni, i peperoncini, salate e bagnate con 2 cucchiaiate di aceto. 2 Proseguite la cottura per 3 minuti circa a fuoco medio alto, regolate di sale e cospargete la preparazione con le foglioline di maggiorana. Mescolate, togliete dal fuoco e servite il sauté anche tiepido.