Gratin di funghi, pane e fontina

Ingredienti per 4 persone

Media Preparazione: 30 minutiCottura: 30 minutiCalorie: 525200 g di finferli150 g di shiitake150 g di pioppini4 grosse fette di pane tipo pugliese200 g di fontina2 dl di latte, 3 uova1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo30 g di gherigli di noceparmigiano reggiano grattugiato40 g di burroolio extravergine d’olivasale, pepe1 Pulite i funghi e tagliateli grossolanamente. Scaldate un filo di olio in padella con l’aglio schiacciato, da eliminare prima che inizi a prendere colore. Unite i funghi e rosolateli a fiamma vivace per 4-5 minuti, salando verso la fine. Sminuzzate grossolanamente i gherigli di noce con un coltello.2 Sbattete le uova in una terrina con il latte, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Tagliate a metà le fette di pane e immergetele un pezzo alla volta nel composto di latte e uova, in modo che si inzuppino un po’. Imburrate una pirofila e fate un primo strato di pane sul fondo.3 Affettate la fontina a lamelle. Distribuite sul pane nella pirofila metà dei funghi, qualche fettina di fontina, un po’ di noci e di prezzemolo tritato grossolanamente.4 Fate un altro strato di pane, funghi, formaggio e terminate con noci, prezzemolo, 1 cucchiaio di parmigiano e qualche fiocchetto di burro. Infornate a 180° per 20-25 minuti.