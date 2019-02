Sfogliatine lollipop con patate, crescenza e salsa tapenade

Ingredienti (per 5-6 pezzi)

Preparazione 1

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare2 patate a pasta gialla piccole100 g di crescenza1 cucchiaio di capperi dissalati2 cucchiai di olive taggiasche snocciolate3 filetti di alici sott’olio1 uovoolio extravergine di olivasale e pepeSbucciate le patate e affettatele sottilmente. Fate scaldare un filo di olio in una padella, unite le patate e fatele saltare a fiamma vivace. Regolate di sale e di pepe, abbassate la fiamma e proseguite la cottura finché saranno tenere e dorare. Spegnete e lasciate raffreddare. 2. Raccogliete i capperi, le olive taggiasche e i filetti di alici in un mixer da cucina. Frullate versando a filo l’olio necessario a ottenere una salsa decorati con dei piccoli cuori di pasta. Chiudete bene i bordi con i rebbi di una forchetta e spennellate la corposa e omogenea. Stendete la sfoglia e con un tagliapasta ricavate una decina di cuori. Bucherellate la metà di essi con i rebbi di una forchetta e spennellateli con l’uovo, leggermente sbattuto. 3. Distribuite sui cuori bucherellati circa 1 cucchiaino di salsa tapenade e 1 cucchiaino di crescenza. Sistemate qualche fettina di patata e poi coprite con i cuori restanti, incisi con dei tagliapasta più piccoli oppure superficie con l’uovo. Trasferite le sfogliatine in una teglia, foderata con carta forno, e infornate a 180 °C per circa 15-20 minuti. 4. Quando le sfogliatine saranno ben cotte e dorate, sfornatele e lasciatele raffreddare. Infilzatele delicatamente con degli stecchi da gelato e servite