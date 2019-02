Gnocchetti sardi ’nduja e Ziti con pancetta e semi di finocchio

Gnocchetti sardi al ragù di ’ nduja e salsiccia

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di gnocchetti sardi ,4 salsicce fresche di prosciutto di maiale ,80 g di ‘nduja calabrese; 1 carota ,1 costa di sedano; 1/2 cipolla, 1 bicchiere di vino bianco ,1 ciuffo di rosmarino ,olio extravergine di oliva; sale

Preparazione 1. Mondate e tagliate a cubetti gli odori. Fateli dorare in una casseruola con qualche cucchiaio di olio; aggiungete la salsiccia, spellata e sgranata con un cucchiaio di legno, e fate dorare per qualche minuto. Bagnate con il vino bianco e lasciate sfumare. Profumate con qualche ago di rosmarino, distribuite la ‘nduja in fiocchi e fate sciogliere completamente. 2. Lessate la pasta in acqua bollente e salata, quindi scolatela al dente e conditela con il ragù. Distribuite nei piatti da portata, ultimate con un filo di olio a crudo e un po’ di rosmarino, e servite.





Ziti al ragù di maiale, pancetta e semi di finocchio

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di ziti spezzati, 400 g di maiale macinato, 150 g di pancetta affumicata a dadini ,1 carota; 1 costa di sedano, 1/2 cipolla, 250 ml di vino bianco secco, 400 g di pomodori pelati ,semi di finocchio ,olio extravergine di oliva, sale

Preparazione 1. Mondate e tagliate a cubetti gli odori. Fateli dorare in una casseruola con qualche cucchiaio di olio; aggiungete il maiale e la pancetta, e lasciate insaporire per qualche minuto. Bagnate con il vino e lasciate sfumare. Cospargete con i semi di finocchio e condite con un pizzico di sale. 2. Aggiungete i pelati e schiacciateli con un cucchiaio di legno. Incoperchiate e fate cuocere a fuoco dolce per circa 30 minuti, fino a quando il ragù non risulterà cremoso. Lessate la pasta in acqua bollente e salata, scolatela al dente e conditela con il ragù di maiale. Distribuite nei piatti da portata, ultimate con un filo di olio a crudo e qualche seme di finocchio, e servite.