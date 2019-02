Gnocchetti di ricotta ed erbette con pancetta e funghi

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di funghi misti già puliti;100 g di pancetta stagionata;1/2 bicchiere di vino bianco 1 spicchio di aglio;1 rametto di timo; parmigiano in scaglie;olio extravergine di oliva;sale

per gli gnocchetti

1/2 kg di bietole;

1/2 kg di cicoria 300 g di ricotta di pecora;

2 uova 100 g di parmigiano grattugiato

1 scalogno;

farina 00;

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione 1

Per gli gnocchetti: pulite le bietole e la cicoria, sciacquatele accuratamente e poi lessatele in acqua bollente e leggermente salata. Scolatele, strizzatele per bene e poi tritatele. Fate rosolare lo scalogno tritato in un tegame con un filo di olio; unite le verdure e fatele asciugare a fiamma media per una decina di minuti. Spegnete e fate intiepidire. 2. Amalgamate in una ciotola la ricotta con le uova, le erbette tritate e il parmigiano fino a ottenere un impasto morbido ma consistente (nel caso fosse troppo molle, incorporate un po’ di farina). Formate tanti cilindretti di circa 2 cm di spessore e tagliateli a tocchetti di 2-3 cm. Trasferiteli su un vassoio infarinato e teneteli da parte. 3. Fate rosolare l’aglio in una padella con un filo di olio e il rametto di timo; unite la pancetta, tagliata a striscioline, e fate dorare leggermente. Aggiungete i funghi, fatti a cubetti, e fate saltare per qualche minuto. Bagnate con il vino e portate a cottura. Regolate di sale. 4. Lessate gli gnocchetti in acqua bollente e leggermente salata. Quando salgono a galla, scolateli, versateli direttamente nella padella con il condimento e fateli saltare per appena 1 minuto. Impiattate, cospargete con il parmigiano in scaglie e servite