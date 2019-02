Gnocchetti all’erba cipolline e rapa rossa con gamberi e semi di papavero

Ingredienti (per 4 persone)

350 g di gamberi già puliti1/4 di cipolla rossa tritata1 peperoncino frantumato1 spicchio di aglio semi di papaverovino biancoqualche filo di erbacipollinaolio extravergine di olivasale

per gli gnocchetti

150 g di farina di ceci

50 g di farina 00

2 uova

100 g di purea di rapa rossa

50 ml di acqua

qualche filo di erba cipollina

sale





Preparazione

1. Per gli gnocchetti: raccogliete in una ciotola le farine, l’acqua, le uova e la purea di rapa rossa. Profumate con l’erba cipollina tritata, regolate di sale e mescolate fino a ottenere una pastella densa e collosa (se necessario, potete aggiustare la consistenza aggiungendo altra acqua). Coprite e fate riposare per mezz’ora. 2. Sistemate sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando arriva al bollore, mettete la pastella nell’apposito attrezzo per späztle (o in uno schiacciapatate) e fate cadere l’impasto direttamente nell’acqua con un movimento lento da destra a sinistra. 3. Intanto fate rosolare lo spicchio di aglio e la cipolla, tritata finemente, in una padella con un filo di olio; unite i gamberi, tagliati per il lungo, insaporite a piacere con il peperoncino e fate cuocere per 1-2 minuti. Sfumate con un goccio di vino, cospargete con i semi di papavero e condite con un pizzico di sale. 4. Quando salgono a galla, scolate gli gnocchetti, versateli in padella e fateli saltare per qualche minuto. Impiattate, guarnite con l’erba cipollina tritata e servite.