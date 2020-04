Frutti di mare in pastella

mediaun’ ora + il tempodi riposo- 400 g di calamari- 200 g di code di gamberi- 2 zucchine.- olio di oliva extravergine salePer la pastella-150 g di farina- 2 dl di vino bianco- 2 uova- 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine-salePreparare la pastella.Setacciare la farina in un contenitore, aggiungere i tuorli, un pizzico di sale, l'olio e con una forchetta sbattere gli ingredienti incorporando poco per volta il vino fino a ottenere una pastellaliscia e omogenea, far riposare per circa un'ora.Pulire i calamari, staccare i tentacoli, privarli della pellicina interna ed esterna, lavarli e tagliarli ad anelli; sgusciare le code di gamberi, privarle del filo nero interno e lavarle, lavarle e tagliare in modo sottile le zucchine.Aggiungere alla pastella gli albumi montati a neve, immergervi i calamari, le code di gamberi e le zucchine e farli friggere in abbondante olio caldo, finché non risulteranno leggermente dorati. Scolarli con una paletta su un foglio di carta assorbente da cucina; aggiungere il saleServirli ben caldi