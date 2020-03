Fagottini di vitello a sorpresa

500 g di fesa di vitelllo

4 formaggini cremosi

1 uovo

qualche cucchiaio di pangrattato

olio d'oliva extravergine

sale

Preparazione: venti minutiDifficoltà: minimaPassaggio 1:Battere con il batticarne le fette di vitello per assottigliarle; sulla mentà di ogni fetta mettere una fetta di formaggino tagliato a metà orizzontalmentePassaggio 2:ripiegare le fettine sul formaggio, schiacciando in torno attorno con le mani e chiuderle con uno stuzzicadenti per mantenere insieme i fagottini ed evitare che durante la cottura il formaggio fuoriescaPassaggio 3:Passare le fettine di carne prima nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato, coprendo le uniformemente.Passaggio 4:in una padella far scaldare l'olio e una volta che sarà abbastanza caldo aggiungere i fagottini preparati e friggerli fino a che non saranno ben dorati da entrambi le parti, girandoli delicatamente con due palette.Passaggio 5:Toglierli dalla padella con l'apposita paletta forata e poggiarli su un foglio di carta assorbente per eliminare l'olio in eccessoPassaggio 6:Aggiungere il sale sui fagottini.Come vanno serviti? Vanno serviti ben caldi