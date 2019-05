Entrée di carciofi, pere e pecorino

Indovinato mix di frutta e verdure di stagione per un antipasto sano e raffinato.

Ingredienti 6 persone

Carciofi 18 a pezzo

Pere abate 3 a pezzo

Sedano bianco 3 coste

Misticanza 80 grammi

Limone 1, il succo

Pecorino sardo 90 grammi

Gherigli di noce 10

Per la vinaigrette:

Mostarda forte 2 cucchiaini

Aceto di vino rosso 30 ml

Olio extravergine d'oliva 130 ml

Sale, pepe

Difficoltà = facile

Preparazione/Cottura = 25 min





Preparazione

1 Per la vinaigrette : versate in una ciotola 30 ml di aceto di vino rosso,unite il sale e 2 cucchiai di mostarda e mescolate con cura per scioglierli. Poi, insaporite con il pepe nero, quindi unite 130 ml di olio extravergine di oliva ed emulsionate ancora.2 Mondate l’insalata, lavatela e asciugatela, poi pelate 3 coste di sedano bianco e tagliatelo a listarelle. Mondate i diciotto carciofi e quindi immergeteli in una ciotola con acqua, ghiaccio e il succo di limone per 5 minuti. Scolateli, affettateli e conditeli con la vinaigrette.3 Lavate e tagliate le tre pere abate a fettine, poi irroratele con succo di limone. Per servire, disponete le fettine di pera sul piatto e mettete al centro l’insalata, i carciofi e il sedano bianco. Insaporite con il pecorino e la vinaigrette e decorate con gherigli di noce.