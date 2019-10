Dip di pomodori con succo alla curcuma

Ingredienti per 6 persone

Da bere: juice alla curcuma

Mini sandwich di riso con crema al tofu e paprica affumicati da servire con centrifugato ghiacciato di frutta e sedano gluten free- Facile-Preparazione 20 min.-Cottura 1 ora- Cal 90420 g di pomodorini ciliegia, 1 rametto di rosmarino, 1 spicchio di aglio, 100 g di tofu affumicato, 1 cipolla rossa , 2 cucchiai di pinoli, 1/2 cucchiaino di paprica affumicata, cracker di riso, aceto, olio extravergine d’oliva, sale1 Allineate sulla placca del forno i pomodorini tagliati a metà, salateli, conditeli con un filo d’olio e un trito di aglio e rosmarino. Fateli asciugare in forno a 80° per 1 ora.2 Mondate la cipolla. Tritatela e conditela con 1/2 cucchiaio di aceto. Mettete i pomodori nel mixer con il tofu a dadini, i pinoli e la cipolla all’aceto. Frullate, aggiungete la paprica, 2 cucchiai di olio, 1 pizzico di sale e frullate ancora fino a ottenere una crema omogenea. Preparate piccoli sandwich con i cracker di riso e servite subito.Lavate 3 cetrioli, 3 mele verdi, 30 g di zenzero, 1 limone e 1 cuore di sedano. Tagliateli a pezzi, centrifugateli, versate il succo in una brocca con tanti cubetti di ghiaccio e mescolate. Versate nei bicchieri e unite in ognuno 1/2 cucchiaino di curcuma in polvere, 1 cucchiaio di yogurt naturale e un bastoncino di sedano per mescolare.