Ciambella al mandarino

320 g di farina

150 g di zucchero

60 g di cacao

140 g di burro

mezzo cucchiaino di bicarbonato

2 uova

2 dl di latte

2 dl di succo di mandarino

1 mandarino

170 g di burro

100 g di zucchero

2 cucchiai di gelatina di albicocche

40 g di albume

bassaun’ora e quindici minutiPer l’impasto:Per la crema e la decorazione:In un contenitore mettere 300 g di farina “00”, aggiungere il bicarbonato, il cacao, lo zucchero; aggiungere anche le uova, il latte e 120 grammi di burro fuso.Mescolare l'impasto. Aggiungere l'impasto in una stampo per ciambella imburrato e informarlo a 180°C per circa 50 minuti.Per la preparazione della crema. Portare ad ebollizione mezzo decilitro d'acqua con 60 grammi di zucchero, farlo cuocere Fino ad ottenere una sorta di sciroppo. Con una frusta montare l'albume con lo zucchero e aggiungere poco alla volta lo sciroppo, aggiungere il burro morbido tagliato a pezzetti, e il succo di mandarino e sbattere per ottenere una crema.Tirare fuori dal forno la ciambella e lasciarla raffreddare. Una volta raffreddata tagliarla a metà e farcirla con la crema al mandarino, spennellare la con della gelatina all'albicocca, decorare la ciambella con gli spicchi di mandarino spennellati di gelatina per farli rimanere attaccati alla ciambella. Riporre la ciambella in frigorifero fino al momento in cui non si dovrà servirla.