Cucina giapponese e sushi

La cucina giapponese!

Il sushi: un tripudio di sapori!

SUSHI CON ALGA NORI

SUSHI SENZA ALGA NORI

SUSHI SENZA RISO

SUSHI FRITTO

Il bon ton del sushi!

La cucina giapponese è l’espressione dell’arte culinaria in Giappone, presta particolare attenzione alla varietà dei gusti, dei colori e delle forme di preparazione. Le linee guida dell’alimentazione nipponica sono la semplicità, la freschezza e la bontà degli ingredienti.Ad oggi la cucina giapponese fa parte dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO. Nella cucina giapponese non esiste il concetto di portate, ma i piatti vengono serviti tutti contemporaneamente, che possono essere consumati senza un ordine prestabilito. Gli ingredienti fondamentali della cucina giapponese sono:› il riso, cotto solitamente al vapore e accompagna ogni pasto;› il pesce molto spesso viene consumato crudo, per questo le tecniche di conservazione e il taglio devono essere eseguiti con particolare cura e dedizione. I coltelli per i chef giapponesi sono strumenti che hanno un ruolo importantissimo, quasi sacri;› le verdure selvatiche, come i germogli di bambù, i funghi e le alghe;› i condimenti giapponesi più famosi sono: la salsa di soia, il sakè e il miso.› le bevande più diffuse in Giappone sono il tè verde e il sakè. I piatti più diffusi nella cucina giapponese sono il sushi, il sashimi e il ramen.I pasti della cucina giapponese sono la colazione, il pranzo e la cena. La colazione giapponese può essere:tradizionale, che può essere paragonata ad un pranzo per via del suo valore nutritivo, comprende: zuppa di miso, sott’aceti come prugne e ravanelli, pesce crudo e affumicato, il riso con l’uovo crudo e la salsa di soia.› occidentale, consiste nel mangiare fiocchi di mais, bere latte, cioccolata calda o succo di frutta, oppure pane tostato con burro e marmellata, uova o verdure tritare, accompagnate da caffè e succo d’arancia.Il pranzo in Giappone è più leggero rispetto alla cena, è generalmente composto da un piatto di pasta o piatti preconfezionati.La cena per i giapponesi è il pasto principale e il più rispettoso, dove tutti i membri della famiglia mangiano assieme. Il menu tipico della cena giapponese domestica segue la filosofia una zuppa e tre piatti, cioè il piatto principale è composto da riso o da una zuppa, poi altri tre piatti che sono serviti in piccole quantità.Il sushi è un cibo tipico del Giappone a base di riso, cotto con aceto di riso, zucchero e sale, combinato con vari tipi di pesce, alghe nori e uova di pesce. La parola sushi, in Giappone, si riferisce ad una vastissima gamma di cibi. I tre punti fondamentali nella preparazione del sushi sono:› COLORE, cioè bisogna scegliere colori contrastanti per rendere il sushi vivace e interessante;› CONSISTENZA, per dare consistenza al sushi si consiglia l’uso di una miscela di ingredienti che sono in grado di conferire morbidezza, cremosità e croccantezza. Ad esempio il cetriolo, l’avocado e il formaggio spalmabile;› SAPORE, il sushi è un piatto tradizionale molto semplice, quindi bisogna utilizzare ingredienti essenziali e poco sofisticati. Tutti gli ingredienti utilizzati devono essere di buona qualità e devono essere messi in primo piano senza troppe decorazioni. Di solito, le decorazioni utilizzate per il sushi sono il wasabi, lo zenzero e la salsa di soia. Esistono diverse tipologie di sushi, tra cui:, è sicuramente la tipologia di sushi più conosciuta al mondo, le sue varianti sono:• Hosomaki, cioè rotolini di riso ripieni di pesce o verdura, avvolti in una foglia di alga nori;• Futomaki, cioè rotolini di riso ripieni con tre o quattro ingredienti e avvolti in una foglia di alga nori;• Gunkan, l’alga avvolge una polpetta di riso su cui si posano altri ingredienti, come la tartare di salmone e le uova di pesce;,• Temaki, cioè una foglia di alga nori arrotolata a forma di cono, ripiena di diversi ingredienti;• Onigiri, cioè un triangolo di riso con un cuore ripieno (di solito tonno o salmone)., le sue varianti sono:• Nigiri, cioè una pallina di riso ovale con una fettina di pesce sopra (salmone, tonno, orata, anguilla, polpo, calamaro, granchio e gambero);• Uramaki, l’alga nori e il pesce sono al centro, mentre i rotolini di riso li avvolgono;• Chirashi, il riso viene servito in una ciotola e ricoperto di pesce crudo., cioè:• Sashimi, si tratta di pesce fresco tagliato in fette di circa mezzo centimetro., senza pesce crudo, cioè:• Tempura, si tratta di verdure, pesce, granchi, gamberi ricoperti di pastella e fritti nell’olio bollente.Per mangiare correttamente il sushi ci sono delle regole da seguire, tra cui:› Non strofinare le bacchette tra loro, poiché è considerato un gesto poco educato;› Non dividere il sushi a metà, perché il sushi va mangiato in un solo boccone e dividerlo a metà è considerato un gesto poco educato;› Non bagnare il riso con la salsa di soia, il riso deve rimanere asciutto, è il pesce che si deve insaporire con la salsa di soia;› Non infilzare il sushi con le bacchette perché è considerato di cattivo gusto;› Non usare lo zenzero come condimento per il sushi, serve per pulire la bocca tra un tipo di sushi e all’altro;› Il sushi può essere mangiato con le mani, tranne il sashimi che deve essere mangiato con le bacchette;› Non mischiare mai la salsa di soia con il wasabi.