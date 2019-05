Crostatine alla frutta mista

Ingredienti per 4 crostatine (8 pers.)

-Elaborata- Prep. 1 ora + riposo- Cottura 30 min.- Calorie 450•250 g di farina, 150 g di burro• 2 tuorli e 90 g di albumi (3 albumi scarsi)• 100 g di zucchero a velo più quello per decorare• 150 g di zucchero finissimo• 200 g di crema pasticcera• 6 g di gelatina in polvere• 400 g di frutta mista (ananas, fragole, mirtilli)• 1/2 limone• burro e farina per la lavorazione1 Mettete nel mixer la farina, il burro freddo a pezzetti, lo zucchero a velo, i tuorli e poca scorza di limone grattugiata. Azionate l’apparecchio fino ad ottenere un composto di briciole. Trasferitelo sul piano di lavoro, impastatelo velocemente, avvolgetelo con pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per 1 ora. Stendete la pasta con il matterello, ricavatene 4 dischi di 18 cm di diametro e adagiateli in 4 stampi per tartellette di 12 cm di diametro imburrati e infarinati. Su ognuno mettete un disco di carta da forno bagnata e strizzata, riempiete con palline di porcellana per cottura (o fagioli secchi) e cuocete in forno caldo a 180° per 20 minuti. Togliete le palline e la carta e cuocete per altri 5 minuti in modalità ventilata.2 Mettete in un pentolino 100 g di zucchero con 1 cucchiaio di acqua e fate bollire lo sciroppo per 1 minuto. Montate a neve gli albumi con lo zucchero finissimo rimasto e poi incorporate lo sciroppo caldo a filo continuando a montare: dovrete ottenere una meringa soda e lucida (vedi riquadro nella pagina accanto). Scaldate la crema pasticcera, scioglietevi la gelatina e quindi incorporatela delicatamente alla meringa. Fate riposare per mezz’ora in frigo.3 Tagliate i frutti a pezzettini, mescolateli e distribuiteli nelle basi di frolla.4 Trasferite la meringa in una tasca montata con bocchetta liscia da 12 millimetri e distribuitene dei ciuffi sulle crostatine. Passatele sotto il grill del forno per un paio di minuti, finché la meringa inizierà a prendere colore. Spolverizzate con zucchero a velo e servite subito.