Crostata di fettuccine alle erbe con zucca, besciamella al gorgonzola e nocciole

Ingredienti (per 4 persone)

250 g di zucca già pulita e tagliata a cubetti1 porro;100 g di gorgonzola piccante40 g di nocciole tostate500 ml di besciamella pronta80 g di pecorino romano grattugiatonoce moscata in polvere;pangrattatoolio extravergine di oliva;sale e pepe

per le fettuccine

200 g di farina tipo 0;

2 uova

1 ciuffo di timo e maggiorana;

1 limone

1 robot

Preparazione 1

Per le fettuccine: versate la farina nel boccale del robot. Aggiungete le foglie più tenere delle erbe aromatiche e profumate con la scorza di limone grattugiata. Chiudete il coperchio del boccale e azionate la macchina. Versate le uova, precedentemente sbattute , e proseguite a impastare. Dopo 3 minuti la macchina inizierà a erogare le fettuccine , tagliatele alla trafilatura e tenetele da parte. 2. Pulite il porro e affettatelo finemente. Fatelo dorare in una padella con un filo di olio; aggiungete i cubetti di zucca e fate insaporire per un minuto. Profumate con un pizzico di noce moscata, salate e pepate. Fate cuocere per una decina di minuti aggiungendo un mestolo di acqua calda della pasta. 3. In un pentolino dal fondo spesso, portate dolcemente a bollore la besciamella (se troppo densa, aggiungete qualche cucchiaio di latte). Levate dal fuoco, unite il gorgonzola, tagliato a cubetti, e fate sciogliere. 4. Lessate la pasta in acqua bollente e salata per 5-10 minuti. Scolatela e fatela saltare in padella con il condimento alla zucca. Ungete una terrina per crostata con un filo di olio e cospargete con un po’ di pangrattato. Distribuite uno strato di fettuccine alla zucca e coprite con qualche cucchiaiata di besciamella, un po’ di pecorino e le nocciole, tritate grossolanamente. Ripetete la sequenza degli strati fino a esaurimento degli ingredienti. Infornate a 200 °C per circa 20 minuti fino a doratura. Sfornate e fate riposare per almeno 30 minuti, quindi tagliate a fette e servite.